Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 28 ottobre focus della Suprema corte su avvocato, rendita catastale, riciclaggio, messa alla prova e impugnazione
CIVILE
AVVOCATO – Cassazione n. 28406
La diligenza che l’avvocato deve impiegare nell’espletamento del suo mandato implica necessariamente che sappia scegliere il mezzo difensivo più idoneo alla tutela degli interessi del suo cliente
AGEVOLAZIONI FISCALI - Cassazione n. 28421
Il beneficio Imu si applica al soggetto che riveste la qualifica di coltivatore diretto
RENDITA CATASTALE – ...