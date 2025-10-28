Il deposito delle principali sentenze del giorno

Cassazione in un minuto

Il 28 ottobre focus della Suprema corte su avvocato, rendita catastale, riciclaggio, messa alla prova e impugnazione

CIVILE

AVVOCATO – Cassazione n. 28406

La diligenza che l’avvocato deve impiegare nell’espletamento del suo mandato implica necessariamente che sappia scegliere il mezzo difensivo più idoneo alla tutela degli interessi del suo cliente

AGEVOLAZIONI FISCALI - Cassazione n. 28421

Il beneficio Imu si applica al soggetto che riveste la qualifica di coltivatore diretto

RENDITA CATASTALE – ...

