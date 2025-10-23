Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 23 ottobre focus della Suprema corte su cumulo giuridico, immigrazione, collaboratori di giustizia e immissione rifiuti

CIVILE

SANZIONI AMMINISTRATIVE – Cassazione n . 28100

In caso di due autorità di vigilanza, Banca d’Italia e Consob, deve presumersi fino a prova contraria che l’autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate dall’altro organo di vigilanza

CUMULO GIURIDICO – Cassazione n. 28116

Quando violazioni della stessa indole vengano commesse in periodi d’imposta...

Gli ultimi contenuti di Cassazione in un minuto