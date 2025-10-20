Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 20 ottobre focus della Suprema corte su spese giudiziali, personale medico, sfratto, Ici e reati tributari
CIVILE
SPESE GIUDIZIALI – Cassazione n. 27753
Rinvio alla P.U. della questione se, in ipotesi di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con omessa liquidazione delle spese, il giudice della prima, dopo aver sospeso la causa ex art. 295 cod. proc. civ., in ragione del carattere pregiudiziale...