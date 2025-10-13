Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 13 ottobre focus della Suprema corte su retribuzione ferie, parametri forensi, pubblico impiego, collusione e sinistro stradale
CIVILE
FERIE E RETRIBUZIONE – Cassazione n. 27250
La retribuzione durante le ferie annuali comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Respinto ricorso Ntv che riteneva di poter escludere talune indennità (presenza a bordo)
IRPEF – ...