Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 9 ottobre focus della Suprema corte su avvocati, rc auto, danni ambientali e procedimento penale

CIVILE

AVVOCATI – Cassazione n. 27063

Nei compensi per le prestazioni rese in ambito stragiudiziale, oltre che nei procedimenti civili e penali, è applicabile il rito ordinario di cognizione o, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione

RC AUTO – Cassazione n. 27102

Al pedone investito anche i danni morali per la sofferenza soggettiva

NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 27060

Notificazione...

Gli ultimi contenuti di Cassazione in un minuto