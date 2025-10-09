Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 9 ottobre focus della Suprema corte su avvocati, rc auto, danni ambientali e procedimento penale
CIVILE
AVVOCATI – Cassazione n. 27063
Nei compensi per le prestazioni rese in ambito stragiudiziale, oltre che nei procedimenti civili e penali, è applicabile il rito ordinario di cognizione o, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione
RC AUTO – Cassazione n. 27102
Al pedone investito anche i danni morali per la sofferenza soggettiva
NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 27060
Notificazione...