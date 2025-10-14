Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 14 ottobre focus su immigrazioni, elezioni, esportazione valuta, circolazione stradale e reati contro la famiglia
CIVILE
IMMIGRAZIONE E STRANIERI - Cassazione n. 27376
In caso di opposizione all’espulsione promossa in pendenza di autorizzazione alla permanenza sul territorio, la competenza è della sezione specializzata in materia di immigrazione, istituita presso ogni tribunale ordinario del capoluogo di distretto di corte d’appello
ESECUZIONE CIVILE - Cassazione n. 27367
Società/decreto ingiuntivo...