Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 16 ottobre focus della Suprema corte su sanzioni Consob, lavoro, trasferimenti immobiliari e peculato

CIVILE

SANZIONI CONSOB – Cassazione n. 27566

Nell’abuso di informazioni privilegiate l’illecito penale può essere provato con presunzioni semplici. L’incidenza del fatto ignoto non deve dunque rispettare il canone della ragionevole certezza

PRIVACY – Cassazione n. 27558

La Cassazione, anche alla luce del recentissimo regolamento Ue 2025/237, chiarisce che per la violazione, anche a ...

