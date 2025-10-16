Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 16 ottobre focus della Suprema corte su sanzioni Consob, lavoro, trasferimenti immobiliari e peculato
CIVILE
SANZIONI CONSOB – Cassazione n. 27566
Nell’abuso di informazioni privilegiate l’illecito penale può essere provato con presunzioni semplici. L’incidenza del fatto ignoto non deve dunque rispettare il canone della ragionevole certezza
PRIVACY – Cassazione n. 27558
La Cassazione, anche alla luce del recentissimo regolamento Ue 2025/237, chiarisce che per la violazione, anche a ...