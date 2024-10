PENALE

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Cassazione n. 36460

Sezioni Unite – La revoca in sede esecutiva è legittima se il beneficio è stato concesso a fronte di limiti ostativi non noti al primo giudice e non devoluti a quello di appello con i motivi di impugnazione.



PROCESSO PENALE - Cassazione n. 36463

L’obbligo di presentare appello congiuntamente all’...