Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

CUNEO FISCALE - Cassazione n. 18459

Nel caso di esercizio di servizi pubblici, il beneficio di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. cuneo fiscale), può essere riconosciuto alle relative imprese o quando le stesse svolgono tale attività in virtù di un contratto di appalto, ovvero quando la stessa sia svolta in virtù di un rapporto concessorio da parte dell’ente pubblico, nella sola ipotesi in cui la remunerazione del servizio sia rappresentata da una tariffa da corrispondersi ...