Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - Cassazione n. 18765

In tema di appalto, la Cassazione ribadisce il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell’appaltatore, ovvero per...