Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

BANCHE - Cassazione n. 9140

Legittima la modifica unilaterale della banca prevista dal contratto nel caso di dimissioni del lavoratore dall’impiego.



REDDITO D’IMPRESA - Cassazione n. 9132

Se la controllante per vincoli interni al gruppo è in condizioni di governare l’attività delle controllate, indirizzandone le condotte economiche, non può rilevare, ai fini dell’inerenza ...