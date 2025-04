CIVILE

AVVOCATI - Cassazione n. 9359

Non valido perché contro la legge il patto di quota lite, sottoscritto tra cliente e avvocato, in base al quale al legale va il 40% di quanto preso a causa vinta e zero compenso se persa.



VENDITA - Cassazione n. 9399

A fronte di una domanda di risoluzione per inadempimento il giudice deve valutare l’importanza dell’inadempimento senza ricavarla...