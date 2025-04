Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

ACCERTAMENTO - Cassazione n. 9225

Il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve piuttosto prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto.



PUBBLICO IMPIEGO - Cassazione n. 9240

No alla progressione dei dipendenti del...