Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 12 novembre focus della Suprema corte su risarcimento danni, licenziamento, liberazione anticipata e alcoltest

CIVILE

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE – Cassazione n. 29756

La contestazione della lavoratrice della pretesa dell’Inps di restituzione di quanto versato a titolo di indennità di disoccupazione agricola, risolvendosi nella sostanza nell’accertamento del proprio diritto alla prestazione previdenziale, supponeva l’accertamento incidentale della illegittimità del provvedimento di cancellazione...

