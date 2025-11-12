Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 12 novembre focus della Suprema corte su risarcimento danni, licenziamento, liberazione anticipata e alcoltest
CIVILE
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE – Cassazione n. 29756
La contestazione della lavoratrice della pretesa dell’Inps di restituzione di quanto versato a titolo di indennità di disoccupazione agricola, risolvendosi nella sostanza nell’accertamento del proprio diritto alla prestazione previdenziale, supponeva l’accertamento incidentale della illegittimità del provvedimento di cancellazione...