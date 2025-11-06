Il deposito delle principali sentenze del giorno

Cassazione in un minuto

Il 6 novembre focus della Suprema corte su sanzione disciplinare a carico del magistrato, telelaser, licenziamenti e nullità dell’udienza

CIVILE

SANZIONE DISCIPLINARE - Cassazione n. 29201

Non sanzionabili i magistrati che dopo aver liquidato non correttamente le parcelle degli amministratori giudiziari, operando un calcolo errato, si correggano tempestivamente

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Cassazione n. 29273

Il contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo per i tributi armonizzati

