Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 30 ottobre focus della Suprema corte su risarcimenti, legge Nordio e legge Cartabia
CIVILE
RISARCIMENTI – Cassazione n. 28672
Per lo smarrimento definitivo del bagaglio in assenza di elementi certi sui quali basare il valore, vale la regola generale secondo la quale un bagaglio contiene, abiti, biancheria intima, accessori, profumi e simili in una quantità adeguata al viaggio
IRES – Cassazione n. 28670
Ires società non operativa – Centrare l’attività solo puntando ...