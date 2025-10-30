Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Il 30 ottobre focus della Suprema corte su risarcimenti, legge Nordio e legge Cartabia

CIVILE

RISARCIMENTI – Cassazione n. 28672

Per lo smarrimento definitivo del bagaglio in assenza di elementi certi sui quali basare il valore, vale la regola generale secondo la quale un bagaglio contiene, abiti, biancheria intima, accessori, profumi e simili in una quantità adeguata al viaggio

IRES – Cassazione n. 28670

Ires società non operativa – Centrare l’attività solo puntando ...

