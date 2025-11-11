Il deposito delle principali sentenze del giorno
L’11 novembre focus della Suprema corte su cassa forense, condominio, lavoro e stalking condominiale
CIVILE
CONDOMINIO – Cassazione n. 29706
Anche l’intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza rendere disarmonico il complesso preesistente e pregiudicare la fisionomia alterando le linee del progettista
LAVORO CARCERARIO - Cassazione n. 29697
La prescrizione dei crediti non inizia con la fine della detenzione ma con il termine del rapporto...