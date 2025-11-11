Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

L’11 novembre focus della Suprema corte su cassa forense, condominio, lavoro e stalking condominiale

CIVILE

CONDOMINIO – Cassazione n. 29706

Anche l’intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza rendere disarmonico il complesso preesistente e pregiudicare la fisionomia alterando le linee del progettista

LAVORO CARCERARIO - Cassazione n. 29697

La prescrizione dei crediti non inizia con la fine della detenzione ma con il termine del rapporto...

