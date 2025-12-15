Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 15 dicembre focus della Suprema corte su associazioni, previdenza forense, società e pubblico impiego
CIVILE
ACCERTAMENTO – Cassazione n. 32438
Ai sensi dell’art. 73, terzo comma, Dpr n. 917 del 1986, la nozione di “sede dell’amministrazione”, contrapposta alla “sede legale”, coincide con quella di “sede effettiva” (di matrice civilistica). Grava sull’amministrazione l’onere di provare che la società estera sia una mera costruzione artificiosa creata con l’unico scopo...