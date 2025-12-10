Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 10 dicembre focus della Suprema corte su onorari avvocato, decadenza genitoriale, separazione e divorzio e guida in stato di ebbrezza
CIVILE
ONORARI AVVOCATO – Cassazione n. 31996
La Corte afferma che, quando la domanda ex art. 96 c.p.c. è quantificata in una somma determinata (nel caso: 1.000 euro) con la sola possibilità di un importo minore, lo scaglione per la liquidazione delle spese va commisurato a tale importo massimo richiesto e non al valore della causa principale né allo scaglione delle...