Il deposito delle principali sentenze del giorno
Il 9 dicembre focus della Suprema corte su responsabilità sanitaria, noticazioni e Daspo sportivo
CIVILE
RESPONSABILITÀ SANITARIA - Cassazione n. 31842
In caso di danno cosiddetto” lungolatente” il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento della manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell’infezione
CONDOMINIO – Cassazione n. 31852
Non è necessario che il condominio dimostri - con il rigore richiesto per la rivendicazione - le comproprietà...