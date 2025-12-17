Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

INDEBITO ARRICCHIMENTO – Cassazione n. 32808

L’azione ex art. 2041 cod. civ. è esperibile contro il soggetto, diverso dal solvens e dall’accipiens, che ha conseguito l’indebita locupletazione in danno dell’istante in esito a un’operazione economica ricostruita come sostanzialmente unitaria per essere stato impiegato il denaro versato per fare conseguire, a persona...