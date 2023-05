Il dichiarato fallito può impugnare atti impositivi se il curatore non provvede di Giulio Andreani

Con la sentenza 28 aprile 2023, n. 11287, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione si sono pronunciate sulla questione concernente la legittimazione passiva del contribuente dichiarato fallito a impugnare gli avvisi di accertamento notificatigli, in costanza di fallimento, dall'agenzia delle Entrate, in merito a periodi d'imposta anteriori all'apertura della procedura, suscettibili di generare crediti aventi natura concorsuale: tale legittimazione sussiste in capo al debitore - hanno stabilito...