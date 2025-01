Il processo esecutivo dopo il D.lgs. n. 164/2024

la QUESTIONE

Come è cambiato il procedimento esecutivo a seguito del cd. correttivo Cartabia del 2024? Come si attesta la finalità di semplificazione proclamata nel D.lgs. n. 164/2024? In quali adempimenti consiste la finalità di ulteriore digitalizzazione del medesimo D.lgs. n. 164? Su quali basi poggia la soppressione della formula esecutiva?

Le novelle a processo esecutivo e relative opposizioni

Il focus dell’esecuzione, nel correttivo in disamina, è localizzato all’art. 3, comma 7 che, più specificamente, interviene sulla disciplina del...