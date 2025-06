Pegno di azioni e quote: presupposti, modalità costitutive ed effetti

LA QUESTIONE

Una partecipazione sociale può essere oggetto di pegno? Quali sono i presupposti giuridici per poter avvalersi di tale strumento di garanzia? Quali le modalità per rendere operativo il vincolo? Quali sono gli effetti pratici di tale operazione in capo al debitore e al creditore pignoratizio? Cosa accade ai diritti patrimoniali e amministrativi inerenti agli strumenti partecipativi vincolati?

Il pegno su azioni

L’azione, intesa come entità rappresentativa e numerica di una determinata partecipazione...