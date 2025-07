Mutuo con deposito cauzionale: le Sezioni Unite confermano la validità come titolo esecutivo

la QUESTIONE

Anche alla luce degli orientamenti sviluppatisi in tema di perfezionamento ed efficacia esecutiva dei contratti di mutuo, quali sono i limiti per mettere in esecuzione un contratto? Nell’ipotesi di contratto condizionato ed in particolare di contratto di mutuo con deposito cauzionale può dirsi sorta l’obbligazione di restituzione? L’atto può considerarsi un valido titolo esecutivo?

Il contratto di mutuo come titolo esecutivo

In linea generale, affinché un contratto di mutuo possa essere considerato idoneo a fondare...