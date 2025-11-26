LawaL Legal & Tax Advisory rafforza il dipartimento Corporate M&A con l’ingresso dell’Avv. Alessandro Funaro e del suo team

Alessandro Funaro, Vittoria Laera, Angelo Tatullo e Jacopo Sciarretta

LawaL Legal & Tax Advisory LawaL Legal & Tax Advisory rafforza ulteriormente la propria practice nel settore Corporate M&A con l’ingresso dell’Avv. Alessandro Funaro in qualità di Partner, insieme al suo team composto da Vittoria Laera (Senior Associate), Angelo Tatullo (Senior Associate) e Jacopo Sciarretta (Trainee).

L’Avv. Alessandro Funaro, nuovo Partner del dipartimento Corporate M&A, assiste primarie realtà industriali, fondi di investimento e scale-up tecnologiche in operazioni straordinarie, con un focus su M&A, private equity e venture capital. Vanta un’esperienza consolidata nella strutturazione di operazioni straordinarie, leveraged buy-out, emissioni di strumenti finanziari partecipativi e convertibili, joint venture, con particolare focus su operazioni cross-border.

Appassionato di innovazione, svolge inoltre attività di advisory su blockchain, crypto-assets, smart contracts, fan token e NFT. Svolge attività di docenza presso l’Executive MBA di Tor Vergata, e ha conseguito un dottorato di ricerca presso la LUISS Guido Carli.

Il team guidato da Funaro si distingue per un approccio multidisciplinare e business oriented, capace di integrare la gestione delle operazioni straordinarie con la consulenza regolatoria e il presidio contenzioso, in particolare nei settori tecnologico e Life Sciences.

Con l’ingresso del nuovo Partner entrano in studio anche la Senior Associate Vittoria Laera, che si occupa di operazioni straordinarie e accordi di investimento in ambito private equity e venture capital, oltre che di joint venture, con particolare focus su operazioni cross-border, il Senior Associate Angelo Tatullo, che ha una consolidata esperienza in contenziosi civili e societari, compresi procedimenti ex art. 2409 c.c. e ADR, nonché in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, e il Trainee Jacopo Sciarretta, che integra competenze giuridiche ed economico-finanziarie, a supporto dell’analisi finanziaria delle target, modellistica economica e la predisposizione della documentazione transazionale.

“Siamo lieti di accogliere Alessandro e il suo team in LawaL. Il loro ingresso rappresenta un significativo potenziamento della nostra capacità di affiancare clienti italiani e internazionali nelle operazioni più complesse, unendo eccellenza tecnica, visione strategica e cultura dell’innovazione”, ha dichiarato Piergiorgio Mancone socio fondatore di LawaL.

“Entrare in LawaL significa condividere un progetto ambizioso e moderno, che valorizza la contaminazione tra diritto, economia e tecnologia. Siamo entusiasti di contribuire alla crescita di una realtà dinamica e in continua evoluzione”, ha commentato l’Avv. Alessandro Funaro.

L’ingresso del nuovo team rappresenta un importante passo nella strategia di crescita di LawaL, che continua a consolidare il proprio posizionamento tra gli studi legali di riferimento per le operazioni straordinarie, il venture capital e il private equity, con una visione integrata tra competenze legali, economico-finanziarie e regolatorie.