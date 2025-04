L&B Partners Avvocati Associati e Galante e Associati con Soprarno SGR e Banca Ifigest nell’acquisizione di MIP SGR e nell’investimento di ACM, assistite da Chiomenti, in Banca Ifigest

Michele Di Terlizzi, Barbara Terranova, Edoardo Canetta Rossi Palermo

Il Consiglio di amministrazione di Soprarno SGR ha approvato di sottoporre alle competenti autorità di vigilanza l’istanza di autorizzazione all’acquisizione dell’intero capitale sociale di Milano Investment Partners (MIP), società di gestione di Fondi di Investimento Alternativi (FIA) specializzata in venture capital, e, congiuntamente a quello di quest’ultima, l’istanza per la successiva integrazione di MIP in Soprarno SGR. A cedere il 100% della società sarà Angel Capital Management (ACM), la holding di investimento fondata e presieduta da Angelo Moratti. Il Cda di Banca Ifigest ha a sua volta deliberato di sottoporre alle competenti autorità di vigilanza le istanze per l’autorizzazione, tra l’altro, a procedere a un aumento di capitale dedicato all’investimento di ACM in Banca Ifigest.

L&B Partners Avvocati Associati ha assistito Soprarno SGR e Banca Ifigest in tutte le fasi dell’operazione, inclusa la strutturazione, la due diligence (incluse le verifiche Golden Power), la stesura della documentazione necessaria e degli accordi, la fase contrattuale di negoziazione e le interlocuzioni relative ai processi di autorizzazione, oltre che la firma di tutti i documenti dell’operazione, con un team guidato dal Managing Partner Michele Di Terlizzi e dal Partner Davide Pelloso e composto dalla Counsel Genny Muccardi, dagli Associate Umberto Biga e Benedetta Valgoi e dal Junior Associate Alberto Nicassio.

Lo studio legale Galante e Associati ha assistito Soprarno SGR e Banca Ifigest per gli aspetti regolamentari dell’operazione e relativi alle connesse istanze autorizzative, incluse le interlocuzioni con le autorità di vigilanza, con un team guidato dalla Partner Barbara Terranova e composto dalla Counsel Adele Bova e dagli Associate Francesco Romano e Eleonora Galante.

Chiomenti ha assistito Milano Investment Partners SGR S.p.A. (MIP) e Angel Capital Management (ACM), con un team guidato dal Partner Edoardo Canetta Rossi Palermo e composto dalla Senior Associate Alessandra Fichera e dall’Associate Giorgia Cutino.

Il closing dell’operazione, attualmente al vaglio delle autorità di vigilanza, è previsto a giugno 2025 subordinatamente al rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni.

Dall’unione di Soprarno SGR e MIP SGR nascerà L&B Capital SGR, che unirà il track-record di successo di MIP negli investimenti alternativi con quello di Soprarno SGR nella gestione di fondi UCITS, per dare vita a un player leader nel mercato italiano con asset in gestione complessivi stimati per circa 2 miliardi di euro.