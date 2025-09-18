LCA al fianco di Impresoft nell’acquisizione di Mainsim S.r.l.

Massimilla, Cella

Impresoft, società leader nella trasformazione digitale, controllata da Clessidra Private Equity SGR, ha finalizzato l’acquisizione di Mainsim S.r.l., azienda genovese che nel 2014 era entrata a far parte del Gruppo Duferco, specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per la gestione dei processi manutentivi e asset management. L’operazione permette a Impresoft di arricchire la sua offerta, ampliando il portfolio di soluzioni software proprietarie e consolidando il ruolo del Gruppo come partner strategico per la digitalizzazione delle imprese italiane.

Impresoft è stata assistita da LCA Studio Legale, con un team composto da Riccardo Massimilla, Virginia Cella e Lorenzo Piccoli per gli aspetti corporate M&A.

Lo Studio MN Lex, con un team composto da Emiliano Nitti e Marco Martellosio, ha assistito Impresoft con riferimento agli aspetti societari.

Gian Marco Committeri e Gianfranco Pallaria, dello studio Alonzo Committeri & Partners, hanno invece seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.

Emintad Italy S.r.l. e Banca Profilo S.p.A. hanno agito quali advisor finanziari. Il Gruppo Dufergo è stato assistito dal general counsel Federico Piccaluga.