Alonzo Committeri & Partners per il tax di Impresoft nell’acquisizione di Mainsim

Alonzo Committeri & Partners con il funding partner Gian Marco Committeri (foto) e con un team guidato da Gianfranco Pallaria con Angelo Cerrai e Francesco Sartori ha assistito, per tutti gli aspetti fiscali dell’operazione, Impresoft, società riferibile a Clessidra SGR, nell’acquisizione di Mainsim, azienda genovese leader nello sviluppo di soluzioni digitali per la gestione dei processi manutentivi e asset management. LCA Studio Legale ha assistito Impresoft per gli aspetti legali. L’operazione arricchisce l’offerta di Impresoft, ampliando il portafoglio di soluzioni software proprietarie e consolidando il ruolo del Gruppo come partner strategico per la digitalizzazione delle imprese italiane.