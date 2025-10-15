Rassegna delle massime dei giudici di merito

RassegnaMassime di MeritoRassegna delle massime dei giudici di meritodi Aldo NataliniN. 4015 Ottobre 2025Continua a leggere NT+ DirittoProva 1 mese da 4,90 €Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse Newsletter e Web App Perché abbonarsi Sei già abbonato?AccediArgomentiFiscoReati contro il patrimonioReatoI punti chiave FISCO REATI CONTRO IL PATRIMONIO REATOGli ultimi contenuti di Guida al Diritto16 Ottobre 2025Compatibilità urbanistica dei locali parrocchiali con lo svolgimento di alcuni servizi socio-assistenziali per anzianidi Camilla Insardà, Avvocato15 Ottobre 2025GD N. 40/2025 - Rifiuti più tracciati e meno abbandoni15 Ottobre 2025Separazione carriere: riforma utile a una giustizia che guarda al futurodi Francesco Petrelli - Presidente dell'Unione delle camere penali italiane15 Ottobre 2025Convertito il decreto "Terra dei fuochi": solo "micro abbandono" di rifiuti non è delitto15 Ottobre 2025APPENDICE - Codice dell'ambiente: le norme modificate