Responsabilità 231, autonomia dell’illecito e onere di accertamento incidentale della sussistenza reato presupposto

Persona giuridica - Società - Responsabilità amministrativa degli enti - Autonomia dell’illecito - Responsabilità dell’autore del reato presupposto - Accertamento - Necessità

In presenza della declaratoria di prescrizione del reato presupposto, è il dato normativo, nel richiamare le ipotesi in cui il reato si sia estinto per un motivo diverso dall’amnistia (art. 8, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 231 del 2001), a prevedere che il Giudice proceda egualmente all’accertamento della responsabilità...