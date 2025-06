Responsabilità 231 per frode nelle pubbliche forniture: insufficienza del mero inadempimento contrattuale

Responsabilità da reato degli enti - Frode nelle pubbliche forniture – Art. 24 d.lgs. n. 231/2001 – Reato presupposto - Art. 356 cp - Mero inadempimento contrattuale - Insufficienza - Malafede contrattuale - Necessità – Fattispecie relativa a subappalto

Per potersi configurare la responsabilità da reato per l’ente per il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 cp occorre la presenza di quel quid pluris che contraddistingue tale reato dalle condotte di mero inadempimento del contratto...