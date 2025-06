Illegittimo l’accertamento eseguito con autovelox se non è stato omologato

Circolazione stradale - Codice della strada - Superamento limite di velocità - Illegittimo accertamento con autovelox approvato e non omologato - Approvazione e omologazione natura di procedimenti diversi

In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non...