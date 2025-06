Azione di annullamento delle delibere di una spa e legittimazione ad impugnare ex artt. 2377 e 2378 c.c.

Società per azioni - Socio - Recesso - Effetti - Termini - Revoca - Status socio - Legittimazione a impugnare ex artt. artt. 2377 e 2378 c.c.

In tema di società per azioni, in base all’art. 2437-bis, comma 3, c.c. il recesso costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall’intervento, nel termine di novanta giorni ivi...