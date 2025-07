Sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di obblighi: l’inosservanza non produce la revoca automatica del beneficio

Pena - Sospensione condizionale - Revoca per l’inosservanza degli obblighi - Automatismo della revoca - Esclusione.

In tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, a causa del mancato adempimento delle prescrizioni stabilite (nella fattispecie, la partecipazione ad un corso di recupero presso un centro di accompagnamento al cambiamento degli uomini), la revoca non può essere disposta automaticamente per l’assenza, dovendo il giudice dell’esecuzione valutare cause ...