Spese sostenute dal singolo condomino in caso di urgenza

Condominio - Immobili - Spese sostenute autonomamente dai condomini - Rimborsabili - Requisito dell’urgenza - Art. 1134 c.c.

La spesa che viene autonomamente sostenuta da uno dei condomini è rimborsabile soltanto nel caso in cui abbia i requisiti dell’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 c.c. Tale requisito dell’urgenza condiziona il diritto al rimborso del condomino gestore, il quale deve darne prova, e si spiega non soltanto come dimostrazione che le spese anticipate dal singolo fossero indispensabili...