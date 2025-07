Il falso materiale in atto pubblico: la natura fidefacente dell’atto

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Atti pubblici - Registri marittimi - Natura fidefacente - Esclusione.

Deve essere riconosciuta ai membri dell’equipaggio di una nave la veste di pubblici ufficiali e la qualificazione come atti pubblici dei registri di ronde, ma deve, tuttavia, essere esclusa la natura fidefaciente di tali registri, dovendosi richiamare l’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, secondo...