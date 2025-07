Indennità per ferie non godute e onere della prova a carico del datore di lavoro

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva delle ferie cessazione del rapporto di lavoro - Perdita - Condizioni.

La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie...