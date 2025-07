Nella verifica degli errores in procedendo occorre seguire il principio di offensività processuale

Atti processuali - Invalidità degli atti - Concreta lesione del diritto di difesa - Criterio del pregiudizio effettivo.

In tema di invalidità degli atti procedimentali, si deve seguire il cd. “criterio di pregiudizio effettivo”, che, ai fini della verifica degli errores in procedendo, fa leva sul principio di offensività processuale, declinato nel senso che, perché sussista la nullità, non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se ...