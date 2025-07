L‘uso aziendale ha la stessa efficacia di un contratto collettivo

Lavoro - Lavoro subordinato - Consuetudini ed usi - Uso aziendale - Natura - Modificabilità - Portata - Fondamento.

L’uso aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d’azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un’uniforme disciplina dei rapporti...