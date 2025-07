Non necessario il consenso al prelievo ematico ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza

Circolazione stradale – Guida in stato di ebrezza – Consenso prelievo ematico – Mancanza di consenso – Non necessario – Accertamento dello stato di alterazione

Secondo il principio ormai consolidato nella più recente giurisprudenza, il consenso al prelievo ematico non è necessario ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza, di conseguenza, la sua mancanza non costituisce una causa di inutilizzabilità degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica...