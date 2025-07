Non provvedere al mantenimento del figlio minore è reato anche se il genitore collocatario ha un tenore di vita elevato

Violazione obblighi di assistenza familiare - Mantenimento - Figli minori - Alto tenore di vita del genitore collocatario

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l’obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta di per sé una condizione soggettiva di stato di bisogno. L’obbligo di mantenimento non è escluso per il solo fatto che, il genitore presso il quale il figlio è collocato ha un’elevata disponibilità...