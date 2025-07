No alla sospensione con messa alla prova per gli enti: limite di applicazione all’imputato persona fisica

Persona giuridica - Società - Responsabilità degli enti - D.Lgs. n.231 del 2001 - Sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Responsabilità amministrativa “tertium genus” - Fattispecie relativa all’art. 25 septies, comma 3, D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in relazione al reato presupposto ex art. 590 comm 1 e 3 c.p.

È inapplicabile l’istituto dell’ammissione alla prova di cui all’articolo 168 bis cod. pen. con riferimento alla disciplina...