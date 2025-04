Vincolo cimiteriale, nessuna deroga per gli impianti di carburante

Gli impianti di distribuzione di carburante sono ricompresi fra le opere di urbanizzazione secondaria ma non rientrano nel novero delle opere pubbliche in senso stretto, ossia delle opere realizzate per conto e nell’interesse di un ente pubblico, e, pertanto, non possono beneficiare delle previsioni di cui all’art. 338, V, R.D. n. 1265/1934 (nel testo emendato nel 2002) ai fini dell’applicazione della deroga al vincolo cimiteriale. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la decisione 2724/2025. ...

