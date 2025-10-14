Acomo acquista l’azienda italiana Manuzzi: gli studi coinvolti

Federico Dettori, Arianna Paone

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito, per tutti gli aspetti di diritto italiano, Acomo, gruppo diversificato di ingredienti alimentari a base vegetale quotato su Euronext Amsterdam, nell’acquisizione dell’azienda italiana Manuzzi da Hyle Capital Partners e altri azionisti.

Manuzzi è attiva nell’importazione e nella distribuzione e vendita a livello nazionale di un’ampia gamma di frutta secca, semi, gherigli, frutta secca e legumi a clienti all’ingrosso e al dettaglio, all’industria alimentare e al mercato Out-of-Home. Con questa operazione il gruppo olandese mira a rafforzare ulteriormente il segmento spezie e frutta secca e ad espandere la sua presenza nei mercati dell’Europa meridionale.

La società italiana continuerà a operare con il proprio nome utilizzando il noto marchio Manuzzi e opererà congiuntamente con la società del Gruppo Acomo Delinuts Netherlands per collaborare strettamente ed esplorare insieme nuovi mercati e opportunità di business.

Il closing è previsto nel quarto trimestre del 2025.

GOP ha affiancato lo studio olandese NautaDutilh (con un team composto, tra gli altri, da Willem Bijveld, Partner, Dineth de Gaaf, Rosa Jelsma, Jafar Alhashime e altri) con un team composto dal partner Federico Dettori, dalla managing associate Arianna Paone, da Michela Focareta per i profili M&A e di due diligence. La managing associate Paola Cavalli e l’associate Alessia Zarattini hanno seguito gli aspetti labour e quelli relativi ai directorship agreements, mentre l’of counsel Vittorio Zucchelli e l’associate Claudia Stradotti hanno seguito i profili tax nella redazione della spa.

Hyle Capital Partners e gli altri azionisti e soci storici di Manuzzi sono stati assistiti da ADVANT Nctm con un team composto dai partner Pietro Zanoni e Alessia Trevisan, assieme ai managing associates Antonio Lindiner e Fabio Saguato, per tutti gli aspetti M&A dell’operazione e dalla counsel Bianca Macrina con l’associate Andrea Bertoni, per i profili banking.