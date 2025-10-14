Hogan Lovells: parte l’edizione 2025-2026 della Finance Law Academy

Patrizio Messina

Hogan Lovells darà il via, venerdì 14 novembre, alla quarta edizione della Finance Law Academy, corso di perfezionamento in diritto bancario promosso insieme al Center of European Law and Finance (CELF) e all’Università San Raffaele di Roma e rivolto ai professionisti con un’esperienza lavorativa in ambito legale o finanziario di almeno 2 anni e una laurea in Giurisprudenza o in Economia.

Coordinata da Patrizio Messina - Managing Partner per l’Italia di Hogan Lovells e Professore Associato di Diritto dell’economia presso l’Università San Raffaele Roma - e da Diego Rossano - Professore Ordinario di Diritto dell’economia presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e Direttore scientifico del CELF -, la Finance Law Academy costituisce un percorso di eccellenza e di alta specializzazione dedicato alla disciplina dell’attività bancaria e finanziaria, con particolare riferimento alla normativa in materia di gestione delle crisi bancarie. Il programma prevede, tra l’altro, un approfondimento delle principali tematiche relative alla disciplina nazionale ed europea delle cartolarizzazioni, alla normativa dei servizi di investimento e all’analisi dei contratti più diffusi nel settore bancario e della finanza strutturata.

Le lezioni, organizzate sia in presenza che in videoconferenza, vedranno la partecipazione tra i docenti di alcuni Avvocati e Professori dello studio legale internazionale Hogan Lovells e di Professori Universitari di primari atenei italiani ed internazionali. Tra gli altri saranno docenti del corso il Giovanni Tria Professore già ministro dell’Economia e delle Finanze, Filippo Sartori, Presidente dell’Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia (ADDE), Nicola Maione attualmente vice presidente ABI e Presidente Mps, Filippo Annunziata Professore Ordinario presso l’Università Bocconi di Milano, Antonio Blandini Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Partecipano alla classe rappresentati delle più rilevanti corporate, large corporate e banche italiane ed internazionali tra cui, ad esempio, Intesa Sanpaolo, Iccrea Banca, Banco BPM, Gruppo Finanziaria Internazionale, BPER Banca, Illimity Bank, Unipol Group, Cerved Group, Green Arrow Capital, CA Corporate & Investment Bank, Leonardo, Terna, Snam, Banca Credito Attivo e Morningstar DBRS.

“Siamo orgogliosi di annunciare il lancio della terza edizione della Finance Law Academy, un’opportunità che ci consente di contribuire nuovamente alla valorizzazione e allo sviluppo dei talenti più giovani. Grazie a questa iniziativa, mettiamo a disposizione dei giovani professionisti le nostre competenze nel diritto bancario, supportati dall’esperienza dei Professori universitari che ci accompagneranno durante il ciclo di lezioni, ai quali rivolgiamo il nostro sincero ringraziamento”, ha commentato Patrizio Messina. “Siamo lieti di annunciare il lancio della Finance Law Academy (FLA), un percorso di eccellenza dedicato alle discipline del settore bancario e finanziario, rappresentativo delle istanze e delle esigenze dell’economia nazionale”, ha sottolineato Diego Rossano.