Lacour Group, una portfolio company di Carlyle Europe Technology Partners, completa l’acquisizione di Proger: gli advisor e gli studi

Filippo Benintendi

Lacour Group, una portfolio company di Carlyle Europe Technology Partners, ha completato l’acquisizione di Proger, società leader nelle soluzioni software per il mercato di ricambi automobilistici.

Questa acquisizione rappresenta un’altra tappa fondamentale nella strategia di Lacour di espandere la propria presenza in tutta Europa, con il supporto di Carlyle Europe Technology Partners, e con la visione di creare un leader paneuropeo che unisca competenze software, eccellenza nei dati e innovazione continua.

In Italia, Legance – Avvocati Associati ha affiancato Lacour Group e Carlyle Europe Technology Partners con un team guidato da Filippo Benintendi, affiancato da Valerio Severo Marotta, Emilio De Niro, Ruggero Artale e Francesco Taverna per i profili corporate. Gli aspetti finance sono stati seguiti da Beatrice Zilio e Sofia Boffo mentre il team labour era composto da Marco D’Agostini e Francesco Venturi. Gli aspetti IP sono stati seguiti da Monica Riva e Sara Geninatti mentre Francesco Castoldi e Matteo Bianchi hanno curato gli aspetti real restate.

In Francia, Proskauer Rose ha assistito Lacour Group e Carlyle Europe Technology Partners per gli aspetti di diritto francese e quelli legati al financing.

Proger è stata assistita da BDO Law con un team guidato da Andrea Angelillis insieme a Giacomo Caudana e composto da Paola Angela Battigaglia e Chiara Ligas per tutti gli aspetti legali e societari, fra cui la negoziazione degli accordi vincolanti, dell’Operazione nonché da BDO Advisory in qualità di financial advisor con un team guidato da Stefano Variano insieme a Edoardo Predomi e composto da Elia Beligni e Lorenzo Lunghi.

Lo Studio tributario del dott. Giuseppe Livigni ha altresì assistito Proger per tuti gli aspetti contabili, fiscali e del diritto del lavoro.