GA-Alliance E MDA nell’acquisizione di SWI Group da parte di Aquanexa

Rosaria Arancio, Leonida Cagli, Alessio Vianello

GA-Alliance ha assistito Aquanexa società di Algebris Green Transition Fund*, fondo di private equity di Algebris Investments, nell’acquisizione di SWI Group s.r.l., società leader nella consulenza, progettazione e realizzazione di soluzioni avanzate per la gestione delle acque meteoriche e degli eventi meteorici estremi per i temi legali con un team guidato dai partner Rosaria Arancio (foto sinistra) e Leonida Cagli (foto centrale) e composto dagli associate Filippo Gallucci e Flaminia Sampietro. Per la due diligence amministrativa hanno agito Alessio Tropiano, Marcella Pirello, Marinunzia Antezza ed Aldo Caputo, per quella labour Leonardo Bolla, per gli aspetti compliance e 231 Salvatore Rocco, per i profili finance Paola Sepe e per i profili IP Gianluca del Tosto.

AndPartners ha assistito Aquanexa per i profili fiscali con Pietro Bracco, Stefano Versino, Giulia Cristini e Francesco Giotta

La società target è stata assistita da MDA Studio Legale con un team composto dal managing partner Alessio Vianello (foto destra) e dall’associate Massimiliano Di Fabio, coadiuvati dall’avvocato Eliana Bertagnolli di Venezia e ,per gli aspetti tax, dal dott. Alessandro Trevisan dallo Studio T&A di Venezia.

*Il final closing dell’Algebris Green Transition Fund ha avuto luogo a luglio 2024. Gli investimenti in strumenti dei mercati privati sono generalmente illiquidi, in quanto non negoziabili su alcuna borsa o nel mercato secondario, e non trasferibili. Gli investimenti nei mercati privati sono da considerarsi ad alto rischio e non sono adatti a tutti gli investitori.