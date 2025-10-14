PedersoliGattai, LCA, Francolini & Partners e Chiomenti nell’acquisizione di Benelli Ademaro da parte di AMF Group

Milanesi, Sismondi, Francolini, Nebuloni

AMF Group, eccellenza nella manifattura per il settore moda e lusso, ha concluso l’acquisizione di Benelli Ademaro, storica azienda italiana specializzata in componenti metallici per le grandi maison internazionali. Gli attuali azionisti continueranno a supportare l’azienda, reinvestendo nel nuovo progetto e diventando così soci del Gruppo, collaborando attivamente con il management di AMF.

Contestualmente, AMF Group, portfolio di Alpha Private Equity, ha finalizzato un finanziamento per l’acquisizione destinato, tra l’altro, anche al rimborso del debito preesistente. L’operazione è stata strutturata da un pool di banche guidato da UniCredit S.p.A., con la partecipazione di Banco BPM S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A..

PedersoliGattai ha assistito AMF con un team multidisciplinare composto dal partner (salary) Stefano Milanesi, dalla senior associate Bianca Maria Scarabelli e dall’associate Natalia Montalenti per i profili corporate, dalla partner (salary) Consuelo Citterio e dall’associate Tommaso Scamporrino per i profili finance e dal partner Cristiano Garbarini, dalla counsel Valentina Buzzi, dalla senior associate Clementina Bastianutti e dall’associate Umberto Cicatiello per i profili di diritto tributario.

I soci di Benelli Ademaro sono stati assistiti, per i profili corporate, da LCA Studio Legale, con un team guidato dall’equity partner Riccardo Sismondi, insieme alla mid-level associate Lara Bianchini e alla trainee Francesca Mana, nonché da Francolini & Partners, con il name partner Enrico Francolini e l’associate Francesca Chini e, per i profili di diritto tributario, dal dott. Simone Martini.

Chiomenti ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dal partner Davide D’Affronto e composto dal counsel Fabrizio Nebuloni e dagli associate Francesco Burla, Francesca Mecca Galgano e Tancredi Falcone. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.

Gli aspetti notarili sono stati curati dal Notaio dott. Andrea De Costa e dal collaboratore Avv. Stefano Spada dello Studio Marchetti.