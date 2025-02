[Adacta] Com.stampa partnership strategica tra MCZ Group, SIC e Sital Klima Industries - Adacta, PspLegal, EY e Intesa Sanpaolo gli advisor MCZ Group, SIC e Sital Klima Industries annunciano una partnership strategica: MCZ Group, leader nella produzione di stufe e camini per il riscaldamento domestico, ha acquisito il 100% delle quote di SIC e Sital Klima, attiva nei sistemi per il trattamento dell’aria.